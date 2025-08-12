日本九州暴雨　當局呼籲數百萬居民疏散

日本熊本縣遭遇暴雨，道路11日被洪水淹沒。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月12日電／據大公網報導，綜合共同社、美聯社報導：日本南部九州連日來暴雨，引發洪水和山泥傾瀉。截至11日，熊本縣已有至少1死亡，多人失蹤，當局呼籲數百萬居民撤離。中國駐福岡總領事館，提醒中國公民和遊客注意安全。



受暖濕空氣流入影響，山口縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣和宮崎縣連日來持續大雨。日本氣象廳11日早上發布熊本縣特別暴雨警報，稱過去40小時內該地區降雨量已超過157毫米。熊本縣玉名市在6小時內降雨量達370毫米，幾乎是該市整個8月平均降雨量的兩倍。日本消防廳表示，已向西南部地區超過300萬居民發出疏散建議或警告，其中38.4萬人收到最高級別的疏散指示，主要在熊本縣。



熊本縣多地傳出居民被洪水衝走或失蹤。甲佐町有一名與家人一起撤離的男子，因山泥傾瀉卷走汽車而死亡。當地警方表示，已救出一名婦女和兩個孩子，該男子後來在附近被發現時已無生命體征。據報導，熊本縣和鄰近的福岡縣有多人被衝走，還有不少房屋和汽車因山泥傾瀉而損毀。



受暴雨影響，九州新幹線11日上午全線暫停服務，當天下午才恢復。九州電力公司稱，熊本約有6000戶家庭停電，11日晚已有近一半家庭恢復電力。首相石破茂當天表示，已指示政府將採取災害應急措施，同時敦促民眾保持警惕。中國駐福岡總領事館11日提醒，九州山口地區中國公民要做好防災、應急避難準備。



日本氣象廳預測，關東甲信、東海等地區、日本北部和西部周二也會迎來暴雨。