出生率低兵源減少　韓國軍隊縮水20%

由於生育率低迷，韓國面臨兵源不足問題。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月12日電／據大公網報導，綜合韓聯社報導：韓國當局10日公布的最新數據顯示，由於韓國出生率低迷、達到義務兵役年齡的男性人口減少，韓國軍隊規模在過去6年大幅縮減20%，從56萬人減少至45萬人。



韓國國會法制司法委員會所屬議員秋美愛辦公室10日從韓國國防部和兵務廳獲取的資料顯示，韓國軍隊總兵力從2019年的56萬人減少至今年7月的45萬人，6年間減少11萬人，而“維持停戰狀態至少需要50萬兵力”。韓媒表示，兵力減少的直接後果是師級以上部隊數量減少。根據韓國國防改革方案，師級以上部隊已從2006年的59個減少至如今的42個，17個部隊被解散或合併。



韓國國防部表示，低出生率是兵力減少的主要原因之一。去年，韓國生育率為0.75，連續5年人口自然減少。根據韓國政府數據，2019年以來，韓國20歲男性人口下降了30%，而20歲是大多數通過體檢的男性入伍服兵役的年齡。目前韓國兵役期限為18個月。



為維持一定規模的現役兵力，韓國國防部採取擴大女兵比例、提高短期服役獎勵等方式吸引新兵。秋美愛表示，應在征兵制基礎上逐步實行韓國總統李在明在競選期間承諾的志願兵役制，改善服役條件，並推進有人和無人協同作戰體系建設。