中共中央印發《中國共產黨黨校工作條例》（圖源：央視新聞） 中評社北京8月12日電／據新華社報導，近日，中共中央印發了修訂後的《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》（以下簡稱《條例》），並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。



通知指出，《條例》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，進一步健全黨校（行政學院）培訓體系和工作機制，發揮黨校（行政學院）教育培訓幹部和黨員的主渠道、黨的思想理論建設的重要陣地作用，對於堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，用黨的創新理論武裝全黨，培養造就堪當民族復興重任的執政骨幹隊伍，具有重要意義。



通知要求，各級黨委要認真落實辦黨校（行政學院）、管黨校（行政學院）、建黨校（行政學院）的主體責任，抓好《條例》學習宣傳、貫徹落實和督促檢查，確保黨中央關於黨校（行政學院）工作的決策部署落到實處。各級黨校（行政學院）要認真貫徹落實《條例》，堅持黨校姓黨根本原則，自覺服務黨和國家工作大局，更好為黨育才、為黨獻策，推動新時代黨校（行政學院）事業高質量發展。各地區各部門在執行《條例》中的重要情況和建議，要及時報告黨中央。



