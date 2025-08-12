《南京照相館》：歷史洪流下的人性微光

中評社北京8月12日電／據大公網報導，取材於侵華日軍真實罪證影像的電影《南京照相館》，巧妙地以“照片”為媒介揭開被戰火掩蓋的真相，又以細膩的筆觸勾勒小人物在歷史洪流中的偉大抉擇，將這段浸透民眾血淚的國殤記憶呈現在觀眾眼前。



當年，日軍的鐵蹄踏碎南京城的寧靜時，吉祥照相館里聚集的那群普通人，起初不過是亂世中最樸素的求生者──郵差阿昌為保命冒充衝洗工，照相館老板老金只想護住妻兒和一屋器材，戲班出身的毓秀藏著對安穩日子的細碎期盼。但當顯影液中浮現出日軍屠城的猙獰罪證時，求生的本能逐漸被良知的刺痛取代，這群平凡人在恐懼中果敢地站起來，完成了從個體自保到群體覺醒的蛻變，生動詮釋著中國人面對家國危難時，那刻在骨子里的不屈風骨與堅韌底色。



影片中，還有諸多細節彰顯著人性微光的力量。與妻兒離別前，為讓年幼的女兒記住祖國的模樣，老金在照相館里拉下一幅幅背景布，萬裡長城、黃鶴樓、西湖等祖國的壯麗山河呈現在大家眼前，眾人哽咽著齊聲喊出“大好河山，寸土不讓”。這一幕如重槌直擊人心。



《南京照相館》用這些小人物的故事告訴我們：偉大從不是高不可攀的豐碑，人性的光輝往往在最平凡的生命里閃耀。在那段沉重到令人窒息的歷史中，正是無數如微光般的小人物，用勇氣與良知匯聚成照亮黑夜的熊熊烈火，讓我們看清中華民族不屈的脊梁與頑強的生命力。



當片尾字幕漸隱，歷史照片里南京城的斷壁殘垣，與今日梧桐濃蔭下的街景溫柔重叠。走出影院，望著車水馬龍的繁華世界，才更能深切體會，那些在照片里未能等到抗戰勝利的面孔，那些冒死保存罪證的普通人，他們拼命守護的“美好未來”，正是我們此刻低頭可見的人間煙火、觸手可得的平凡日常。這交織的光影里，藏著跨越時空的承諾與回響。