台風“楊柳”來襲　閩浙粵啟動防台風應急響應

中評社香港8月12日電／為防範今年第11號台風“楊柳”可能帶來的風雨浪影響，8月12日，福建省、浙江省和廣東省分別啟動防台風應急響應。



氣象監測顯示，台風“楊柳”8月12日8時中心距離台灣台東市東偏南方向大約730公里，中心附近最大風力11級。預計，“楊柳”將向西偏北方向移動，強度逐漸增強，將於13日中午前後在台灣東南部沿海登陸，並將於13日夜間至14日凌晨在福建南部到廣東東部一帶沿海再次登陸；也不排除“楊柳”經過台灣島南部海面，在閩粵交界一帶沿海登陸的可能。



受台風“楊柳”影響，福建中南部沿海地區將出現短時強降雨、大風等強對流天氣，其中8月13日，福建中南部沿海地區有暴雨或大暴雨，局部特大暴雨；8月14日，福建南部地區有中到大雨，局部暴雨。



新華社報導，福建省防指決定於12日9時30分啟動防台風Ⅳ級應急響應。福建省防指要求，沿海各地及相關單位密切關注台風未來發展態勢，適時啟動防台風應急響應，強化組織指揮，扎實做好防禦工作。



據浙江省氣象台消息，受台風“楊柳”影響，預計8月12日後半夜至14日，浙江海域將出現一次大風浪過程。根據《浙江省防汛防台抗旱應急預案》，浙江省防指決定於12日11時啟動海上防台風應急響應。



浙江要求沿海各地各部門特別是溫州、台州等地密切關注台風發展趨勢，加強聯合會商研判，按預案方案有序做好重點船舶避風、在港漁船錨固、海上航線停航、海上工程停工、涉海旅遊景區關停等各項海上防台風工作。



廣東省氣象台預報，預計8月13日夜間至14日，粵東、粵北、惠州北部、廣州北部、肇慶北部自東向西有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，珠江三角洲其餘市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，粵西市縣有中雨局部暴雨。



鑒於今年第11號台風“楊柳”對廣東影響進一步加大，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於12日11時啟動防風Ⅳ級應急響應，要求各地各部門扎實做好台風防禦各項工作，全力以赴保障人民群眾生命財產安全。