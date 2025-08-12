巴基斯坦北部發生山體滑坡至少8人死亡

中評社北京8月12日電／據新華社報導，巴基斯坦警方11日說，該國北部吉爾吉特－伯爾蒂斯坦地區當天發生山體滑坡，造成至少8人死亡、4人受傷。



據當地警方介紹，事發時，一群社區救援隊成員正在該地區修復一條在近期洪水中嚴重受損的水渠。附近突發山體滑坡，導致數人被掩埋。隨後，救援隊和警方迅速趕到現場。



目前，遇難者遺體和傷者已被轉移至附近醫院，其中兩名傷者情況危急。



警方表示，將繼續搜尋其他可能被困人員，並已發布公告要求當地群眾遠離現場。