中國駐福岡總領館舉辦二十四節氣文化活動

活動現場嘉賓合影。（圖片來源：人民網） 中評社北京8月12日電／據人民網報導，中國駐福岡總領館日前舉辦了一場別開生面的二十四節氣文化交流活動，吸引了日本政界、文化界及友好團體等約130人參加。活動旨在以中國古代勞動人民的智慧結晶——二十四節氣為紐帶，促進中日兩國人民的相互理解與文化交流。



中國駐福岡總領事楊慶東在致辭中指出，中日兩國一衣帶水，文化相通相近，友好交往歷史悠久。中日同屬農耕文明，二十四節氣在兩國的發展與實踐，正是中日文化和而不同、交流互鑒的生動寫照。九州地區自古以來是日本對華交流門戶，雙方應朝著更高水平，深化文化交流，促進相知互信。希望兩國攜手並進，深化文明交流互鑒，講好文化交流故事，共同致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



日本國會議員新垣邦男、福岡縣日中友好議員聯盟會長長裕海、九州國立博物館館長富田淳分別致辭，對活動給予充分肯定，並期待今後有更多的文化交流機會。日本前首相鳩山由紀夫發來視頻致辭，表達了對中日友好的美好祝願。



本次交流活動形式豐富，內容精彩紛呈，將傳統與現代、中國與日本的文化元素巧妙融合。旅日京劇表演藝術家吳汝俊以一曲高亢激昂的京胡獨奏《祖國戀》拉開活動序幕，其精湛的技藝贏得了現場陣陣掌聲。富有東方美感的《元夕立春》舞蹈，以及獨具沖繩風情的三味線表演，為觀眾帶來了一場視聽盛宴。



活動的文化分享環節同樣引人入勝。中國氣象局二十四節氣重點開放實驗室主任宋英傑通過視頻，生動講解了二十四節氣的科學內涵與文化意蘊，讓大家對這一古老智慧有了更深的認識。日本築紫女學園大學教授崔淑芬、九州大學教授宮田潤子從不同角度，深入淺出地闡釋了節氣文化在當今社會的重要意義與實際應用案例。穿插其中的浙江省青瓷甌樂表演《汲露》《山歌》，以及別具匠心的中式獻茶儀式，讓嘉賓們沉浸在中國傳統文化的雅致氛圍中。