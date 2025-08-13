楊流昌：緣——學佛隨筆之四

楊流昌 中評社香港8月13日電（作者 楊流昌）在人生長河中，我們總會在某個不經意的時刻與某些人、某些事相遇，仿佛冥冥之中有一根看不見的絲線牽引。這根絲線，便是“緣”。它如春風化雨般無聲，卻編織出世間最精妙的情感紐帶；它似流水無形，卻塑造著文明的軌跡。從古至今，緣不僅是個人命運的密碼，更是社會與文明的粘合劑，在時光的褶皺裡書寫著關於相遇、相知與相守的永恆命題。佛家說“緣起性空”，道家有“緣深緣淺”，文人筆下則是“緣如水墨，暈染千年”，這看似縹緲的一字，實則是生命最深邃的注腳。



佛典浩瀚，其論“緣”之精微深邃，莫過於“十二因緣”之說。此說如一條由幽微至顯明的因果鏈，將眾生流轉生死的迷局層層剖開。所謂“無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱”。此環環相扣，如恒河沙數，無始無終。



無明乃癡暗昏昧之心，如迷霧蔽日，眾生於此霧中起心動念，是為“行”。這行蘊之力，如潛流激蕩，推動著“識”於業海沉浮，最終牽引入胎，投生世間，具足精神與物質雛形的“名色”。名色漸長，發育出眼、耳、鼻、舌、身、意“六根”，六根接觸外境而生“觸”，觸境則生苦、樂、舍之“受”。感受既生，則愛恨分明，“愛”油然而起。由愛生執，熾熱追求，即是“取”。執取不舍，便造作種種善惡“有”業。此業力牽引，決定未來“生”之去向。既有生，則“老死憂悲苦惱”如影隨形，無可逃遁。



這十二重因果的巨輪，碾過無數劫波，眾生沉浮其中，看似身不由己。然而佛陀開示，此輪回之鏈，其根在於最初一念之“無明”，若能洞破無明，則如斷樹之根，巨輪轟然止息，涅槃寂靜之境方顯。此即緣起性空之真義——緣聚則生，緣散則滅，一切現象本無實性，唯因緣假合也。

