印度尼西亞巴布亞省發生6.5級地震
2025-08-12 17:33:03
中評社北京8月12日電／據新華社報導，綜合美國地質調查局地震信息網消息，印度尼西亞東部巴布亞省12日發生6.5級地震，震源深度10公里。
