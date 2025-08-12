】 【打 印】 
印度尼西亞巴布亞省發生6.5級地震
　　中評社北京8月12日電／據新華社報導，綜合美國地質調查局地震信息網消息，印度尼西亞東部巴布亞省12日發生6.5級地震，震源深度10公里。

