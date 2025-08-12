世運會好耍　成都很巴適

中評社北京8月12日電／據人民網報導，在成都看世運會，喊一聲“雄起”是氣氛組的標配。就連前來觀賽的外國觀眾，也學會了這句川渝方言，為成都和世運會的這場邂逅寫下生動注腳。



此起彼伏的“雄起”聲中，浮現一幕幕鮮活場景：觀眾合唱《成都》，為奪得中國體育代表團首金的武術運動員盧卓靈送去祝賀；72歲的英國拔河老將，與隊友協力登上最高領獎台；體育舞蹈場邊，身姿優雅的裁判員成為觀眾鏡頭裡的焦點……賽前“世運會是個啥會？”的提問，正轉變為“世運會，好耍！”的共鳴。



“好耍”的密碼，沉澱在獨特的賽事氣質中。



拖著假人游泳的救生項目、旋轉跳躍帥氣進攻的沙灘手球、又要劃艇又要扛著艇跑的皮劃艇馬拉松……世運會的“橱窗”裡，一個個項目別具特色：有的接地氣，有的新奇，有的觀賞性強。豐富多彩的項目，不僅讓觀眾耳目一新，更拓寬了人們的健身選擇。



“好耍”的活力，流淌在人與人的溫情聯結中。



開幕式上，吉祥物人偶與運動員俏皮互動，以輕鬆幽默的方式確保流程穩步推進；飛盤比賽開始前，中國萌娃與外國運動員擊掌送祝福；繁華商圈裡，平均年齡超過70歲的“春熙孃孃志願服務隊”，用熱情笑容和貼心指引，為中外遊客遞上城市的暖心名片。心手相連的溫度，讓賽場內外的記憶更加綿長。



“好耍”的底氣，植根於成都擁抱世界的自信姿態。



競技激情與人間煙火交融，奏響動人樂章。一座座場館，“藏”在公園深處、嵌在湖畔綠地間，市民共享辦賽成果。這份愜意，也沿著賽事脈絡傳遞給世界。當外國選手逛街巷、看熊貓、坐著巴士吃火鍋時，成都的巴適可觸可感。