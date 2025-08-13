快評：不顧民意遭反噬　綠色執政被看衰

中評社快評／TVBS及台灣民意基金會近日發布賴清德施政滿意度調查，呈現相同趨勢，不滿意度皆遠高於滿意度。其中，台灣民意基金會的民調結果是，衹有33.3%民眾認同賴清德施政、54.4%不認同，滿意度雪崩式下滑，連其本命區台南，都呈現不滿意度遠高滿意度狀況。



另外，台灣民意基金會11日發表的有關大罷免的最新民調結果顯示，逾六成民眾不贊成大罷免，8月23日的第二波罷免投票，反罷方居絕對上風，不贊成人數比贊成人數多29.7個百分點，差距是上個月的五倍。在罷免區，傾向投不同意罷免者比投同意罷免者多22.7個百分點，暗示反罷免方將再一次贏得全面性勝利。



賴清德聲望雪崩式下跌、大罷免繼續面臨大失敗，都是因為賴當局擇惡固執，漠視民意，終被民意唾棄、反噬所致。過去一年多，賴當局推動大罷免，追殺在野黨，內政荒廢、外交失敗，兩岸關係惡化，民意拾級而下，仍舊繼續硬幹，失敗是必然的。賴當局已出現信任危機，而大罷免失敗是壓倒信任的最後一根稻草。



民調反映民意趨勢，綠色執政前景被看衰。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，賴清德聲望空前重挫，民怨如火山爆發。對上任15個月的賴清德而言，這是一個空前的政治挫敗，系統性政治危機將接踵而來，賴當局已深陷嚴重執政困境。