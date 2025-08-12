中評社香港8月12日電／新加坡第2季經濟按年增長4.4%，略高於初值及市場預期的4.3%；經季節調整後，第2季經濟按季升1.4%，與初值相同，扭轉首季的跌0.5%。



據香港電台報導，由於上半年經濟好過預期，新加坡上調今年經濟預測，由零增長至增長2%，上調至增長1.5%至2.5%，但提醒前景仍不確定，風險偏向下行。