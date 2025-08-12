李在明24至26日訪美 25日會晤特朗普

中評社香港8月12日電／韓聯社報導，韓國總統李在明將應邀于24日至26日對美國進行訪問，並於25日同美國總統特朗普舉行會談。



總統室發言人姜由楨12日在記者會上介紹李在明訪美日程安排。據介紹，此行是工作性質的訪問，李在明將在白宮同特朗普舉行會談並共進午餐。李在明的夫人金惠景將同行。



姜由楨表示，兩位領導人將就結合複雜多變的國際安全及經濟環境將韓美同盟發展成為“面向未來的全面戰略同盟關係”的方案交換意見。雙方在進一步鞏固韓美聯防態勢的同時，還將圍繞維護韓半島和平、推動無核化進程事宜進行商討。同時，雙方將基於此次達成的關稅協議，就涵蓋製造業的經濟合作，以及先進技術、關鍵礦產等領域的經濟安全夥伴關係升級方案展開協商。就工商界領袖及經濟團體人士是否隨行的提問，姜由楨表示，總統有意率經濟使節團訪美，但具體討論尚未展開，還未到官宣的階段。



此前，韓美兩國領導人原定於6月17日（當地時間）借加拿大七國集團（G7）峰會舉行會談，但特朗普因中東局勢惡化緊急回國，會談未能成行。姜由楨就此次會談成行的背景介紹稱，特朗普總統此前在達成關稅協議時提到“兩周內舉行韓美首腦會談”，但當時未明確具體日期。鋻於兩國領導人日程緊湊，經過工作層協調才最終確定時間。



另外，有消息稱李在明可能在訪美途中訪問日本。姜由楨對此回應稱，韓日領導人在穿梭外交方面已形成共識，目前正考慮多種交流途徑，但尚未作出具體決定。