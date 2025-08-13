胡志勇：貿易摩擦加劇美印關係進一步倒退

中評社香港8月13日電（作者 胡志勇）特朗普再度入主白宮後不久，將關稅武器化，欲通過關稅戰力圖在全球範圍內重劃勢力範圍。因俄羅斯總統普京未結束烏克蘭戰爭，特朗普對其採取敵對態度，並對與俄羅斯有業務往來的國家徵收關稅。



連日來，美方多次在經貿問題上向印度頻頻施壓，並多次以印度購買俄羅斯石油為由威脅大幅提高對印度產品的關稅。印度在全球事務中的地位正直線下降，印度外交不得不面臨嚴峻挑戰。



7月31日，特朗普簽署行政令，對全球69個貿易夥伴徵收10%至41%的對等關稅，大幅提升對印度25%的關稅，並高額罰款，以懲處印度購買俄羅斯能源和武器。特朗普總統還公開稱印度為“死亡經濟體”。財政部長貝森特亦公開指出印度在國際事務中是一個無足輕重的角色。特朗普的高級幕僚、白宮辦公廳副主任米勒指責印度購買石油“實際上是資助俄羅斯在烏克蘭的戰爭”。同時，歐盟也與美國一致指責印度在俄烏衝突爆發後進口甚至倒賣俄羅斯石油。6日特朗普簽署行政令，以印度“以直接或間接方式進口俄羅斯石油”為由，對印度輸美產品徵收額外的25%關稅。



針對美加征關稅，印度表示將“採取一切必要行動”維護國家利益。但綜觀印度的國家實力，拿不出相應的舉措來反制美國的關稅。



儘管拜登任期內全方位推動“印太戰略”，美國視印度為對抗中國的堡壘，期待印度成為遏制中國的西邊戰略支點國家，通過四方安全聯盟、軍事合作協定等機制提升印度的戰略地位。拜登還極力推出一個“印歐經濟走廊”，以進一步拉攏印度。但特朗普再度上台執政，中東局勢陡然升溫，該走廊的建設燈火湮滅。而印度與俄羅斯的持續關係讓美國頗為不滿，尤其是2025年4－5月發生的印巴新一輪衝突，暴露了印度軍事能力的關鍵弱點，使特朗普對印度的實力和作戰能力有了進一步的瞭解，通過這場衝突，已經證明印度不堪大用，實際上粉碎了美國長期以來視印度為“遏制中國的可靠力量”這一戰略幻想。美國不會再將印度視為對抗中國的可靠安全夥伴。美國對美印戰略夥伴關係的懷疑程度直線上升。



貿易保護主義做法、不可靠的戰略行為、對制裁的蔑視以及軍事表現不佳等成為美國對印度的戰略幻想破滅的基礎。印度作為西方對抗中國的首選這一地緣政治假象也隨之無影無蹤，印度的戰略價值大打折扣，美國期許印度牽制中國的戰略落空，印度對美國的戰略價值徹底破滅。新的印太地區戰略平衡將逐漸浮現。

