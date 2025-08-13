中國創新表演作品亮相愛丁堡藝術節

8月11日，在英國愛丁堡，上海戲劇學院舞蹈學院的演員表演舞劇《淨境》（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據人民日報海外版報導，新華社英國愛丁堡8月11日電（記者王昊）“聚焦中國”活動周一在愛丁堡藝術節上拉開帷幕，將九部中國作品帶到世界上最大的藝術舞台之一，彰顯中國當代創意的活力。



據主辦方中國上海國際藝術節中心稱，今年的節目從7月30日持續到8月25日，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇和實驗表演。



亮點包括中國大劇院管弦樂團在英國首演；Personallery 4.0，受牡丹館啟發的交際舞和人工智能的融合；莊子夢，將皮影戲與道家哲學相結合；The Pure Blue，一場旨在提高海洋保護意識的“魚舞”表演。



英國商業和貿易部創意產業副主任尼爾·森普爾（Neil Semple）將中國表演藝術描述為充滿活力的創新源泉，也是中英文化合作的驅動力。



自2017年創辦以來，“中國焦點”已為愛丁堡藝術節帶來了35部作品，吸引了超過12萬名戲劇、舞劇、音樂劇等類型的觀眾。



中心副總裁唐英奇表示，這是該組織第五次帶領一批作品來到愛丁堡，並將“中國焦點”描述為海外觀眾體驗中國不斷發展的當代藝術場景的窗口。



愛丁堡藝術節包括國際藝術節、邊緣藝術節、軍事紋身節、國際圖書節和視覺藝術節，每年吸引來自世界各地的數以萬計的藝術家。