雲南畹町：南僑機工紀念館守護歷史

南洋華僑機工回國抗日紀念館與南洋華僑機工回國抗日紀念碑。本文照片由南洋華僑機工回國抗日紀念館提供。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據人民日報海外版報導，雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市畹町鎮，緊鄰中國與緬甸邊境線，南洋華僑機工回國抗日紀念公園依山而建。從公園高處俯瞰，呈“V”字形的南洋華僑機工回國抗日紀念館（簡稱“南僑機工紀念館”）嵌在綠意盎然的山間，紀念館旁的南洋華僑機工回國抗日紀念碑靜靜矗立，一碑、一館、一園共同守護著一段與南僑機工相關的熱血記憶。



“再會吧，南洋！我們要去爭取一線光明的希望！”走進南僑機工紀念館序廳，伴著由田漢和聶耳創作、南僑機工時常吟唱的《告別南洋》旋律，觀眾的思緒重回1939年的新加坡碼頭，回到南僑機工回國支援抗戰的那段烽火歲月……



南僑機工踴躍回國參戰的縮影



在南僑機工紀念館展櫃中，一本封面暗紅、紙張泛黃的英文護照有些與眾不同。這本護照屬於南僑機工陳昭藻，護照上記錄的地址“新加坡武吉巴梭路43號”，是當時南洋華僑籌賑祖國難民總會（簡稱“南僑總會”）總部所在地，護照的簽發日期是“1939年3月10日”。



這是目前全球已發現的南僑機工護照中，唯一一份地址在南僑總會總部所在地的英文護照。護照的地址和時間，呼應著南僑機工登上歷史舞台的開端——



1937年7月7日中國人民抗日戰爭全面爆發後，中國沿海重要港口基本淪陷，西北公路和滇越鐵路先後被切斷，全長1146公里的滇緬公路從中國雲南昆明經畹町通往緬甸，在1938年8月通車後成為中國與外部聯繫的重要國際運輸通道，被稱作“中國抗戰的生命線”。1939年2月7日，時任南僑總會主席陳嘉庚在《南洋商報》上發出《南洋華僑籌賑祖國難民總會第六號通告》，征募熟悉汽車駕駛與維修的華僑青年回國服務，支援滇緬公路運輸工作。



通告發出後，報名者不斷。他們中有教師、醫生、商人、工程師，其中不乏家境殷實的華僑青年。1939年2月18日除夕夜，被譽為“八十先鋒隊”的第一批南僑機工在新加坡碼頭告別親友回到祖國支援抗戰。此後，3200餘名南僑機工分批回國支援。他們來自今新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、緬甸、越南、泰國等國，其中至少有5名是女性。



“我的父親陳昭藻護照簽發的日期就在《第六號通告》發布後的一個多月，地址就填寫在南洋總會所在地。這本護照也是南僑機工踴躍回國參戰的一個縮影。”陳昭藻女兒陳達婭說。