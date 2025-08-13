調兵“奪回”首都　特朗普為何這樣做

2025年8月11日，美國總統特朗普（中）在華盛頓白宮出席新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華社報導，美國全國廣播公司引述一名白宮官員的話報導，按照總統特朗普的命令，美國國民警衛隊當地時間11日晚進駐首都華盛頓特區。



當天早些時候，特朗普宣布部署國民警衛隊、由聯邦政府接管首都警察局、清理流浪漢營地等一系列舉措，以解決華盛頓特區暴力犯罪案件頻發、流浪漢過多的問題。他宣稱，這是把首都“從犯罪、流血、混亂、肮臟及更糟糕狀況中拯救出來的歷史性行動。這是華盛頓特區的解放日，我們將奪回我們的首都”。



此舉立即遭到華盛頓特區市長及市民抗議。



抨擊對手的常用標靶



特朗普11日在白宮召開新聞發布會說，將向華盛頓特區部署首批800名國民警衛隊士兵，之後如有需要可能擴大規模，司法部長邦迪和國防部長赫格塞思將協調相關工作；聯邦政府將接管首都警察局，接管後該局由邦迪領導；聯邦政府還將清理公園和地下通道等公共場所的流浪漢營地，並協助安置流浪漢。



從2016年競選總統到2020年應對遍及全美的抗議警察暴力執法和種族不平等示威活動，特朗普常把“法律與秩序”掛在嘴邊，而民主黨人主政的華盛頓特區等大城市的治安問題是他抨擊政治對手的常用標靶。



據美國媒體報導，特朗普決定實施上述措施的直接原因是，一名19歲男子不久前在華盛頓特區市中心被一個企圖搶劫其車輛的團夥襲擊並受傷。媒體引述首都警察局報告報導，案發時，這位名叫愛德華·科里斯坦的男子和同伴被大約10名十幾歲的少年包圍。警方逮捕了其中兩名15歲的少年，其他人逃逸。特朗普轉發在社交媒體上的案發現場圖片顯示，科里斯坦赤裸上身坐在地上，臉上和身上有血跡。



據報導，科里斯坦曾供職於特朗普年初重返白宮後創立的政府效率部。案發後，特朗普在社交媒體上說，如果類似案件持續發生，他將行使總統權力，讓聯邦政府接管華盛頓特區。曾主管政府效率部的美國企業家馬斯克也發表帖文，支持特朗普的決定。