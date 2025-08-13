向洛杉磯派兵是否違法　加州訴特朗普案開審

2021年4月20日，在美國首都華盛頓特區，國民警衛隊成員在國會附近警戒。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華社報導，美國加利福尼亞州起訴特朗普政府在該州動用國民警衛隊參與移民執法違法一案11日開庭。



庭審由舊金山地區法院法官查爾斯·布瑞爾主持，為期3天，無陪審團，將就特朗普政府6月向加州派遣國民警衛隊執行任務是否違反1878年《地方保衛隊法》以及其他禁止美軍參與民事執法的法律作出裁決。



加州方面在訴訟中指控，特朗普政府這一行為已觸犯上述相關法律，尋求將該州國民警衛隊歸還州政府控制，並宣告特朗普的部署行動違法。特朗普政府則否認動用軍隊參與民事執法任務，稱向加州派兵目的是“保護聯邦財產和美國移民與海關執法局特工”。



“法庭必須明確，軍隊是否被用於執行國內法律？如果是，是否存在再次發生的風險？”布瑞爾在庭審開場時說。



美國陸軍少將斯科特·舍曼當天作為主要證人出庭。他近期負責指揮洛杉磯地區的軍事行動。舍曼證實，7月7日洛杉磯一公園開展移民執法行動前，軍方內部情報評估已有結論，聯邦人員和財產幾乎沒有面臨威脅。



舍曼稱，他最初拒絕為該行動提供軍事援助，但一名國土安全部官員對他提出批評，並質疑他“對國家不忠”。不過，後續另一份援助請求得到國防部長赫格塞思批准。



庭審中，布瑞爾問舍曼“如果局勢未被視為存在威脅，是否可以因行動執行過程中‘可能存在威脅’而部署軍隊？”，舍曼回答“是”。



特朗普政府的證人則稱，當時抗議者有投擲燃燒瓶、破壞聯邦建築等行為，以此證明最初部署軍隊是為保護聯邦財產。