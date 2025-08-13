美國觀眾：《南京照相館》讓我們同感痛楚

8月11日，在美國加利福尼亞州洛杉磯縣蒙特雷帕克的一家影院，觀眾參加影片《南京照相館》洛杉磯首映禮。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華社報導，影片《南京照相館》洛杉磯首映禮11日晚在美國加利福尼亞州洛杉磯縣一家影院舉行，影片贏得諸多觀眾的情感共鳴和高度肯定。



電影放映結束時，現場響起熱烈掌聲，許多觀眾眼中還帶著淚水。多名受邀觀影的美國人士對新華社記者表示，這部影片讓他們對南京大屠殺以及中國人民抗日戰爭這段在西方被鮮有提及甚至忽略的歷史有了更直觀和深刻的認識。



美國影視演員傑拉爾迪娜·勞埃德對新華社記者說，這是一部跨越文化的出色影片，動人心魄且極具意義。她說，必須將歷史呈現在一代代年輕人面前。如果不這樣做，歷史就會被遺忘。“作為一個美國人，這部作品幫助我更好瞭解南京和中國的那段歷史，我在書中讀過那段歷史，這部電影讓我有機會去同感痛楚”。



她盛贊該片演員的出色表演，“因為我自己的表演經歷，所以我更能體會到演員們要在影片中將那些情感和故事真實表現出來的難度之大”。



“這是我第一次真正、深入瞭解南京大屠殺這段歷史。”觀眾亞當·盧卡斯在觀影過程中流下了淚水。他認為，西方人並沒有真正深入瞭解中國這段歷史，“也許在課本裡被簡單提到過一點點，但也只是浮於表面。看完該片更加感到需要以史為鑒、珍惜和平”。



美國埃切隆影片公司許可證事務負責人桑德羅·戈霍霍表示：“這部電影喚起一段我們永遠不希望重演的歷史。南京大屠殺有超過30萬人遇難，30萬不是一個簡單的合數。每一個數字背後，都是一個鮮活的名字；每一個名字，又都有一段屬於他們自己的故事要講述。”



埃切隆影片公司參與協助《南京照相館》的北美宣發。戈霍霍說：“我們希望有盡可能多的人能夠看到這部電影。它能觸動每一位觀眾的心靈，讓他們珍惜和平，而不是轉過身去，忽視曾經的苦難。”



據瞭解，《南京照相館》將於當地時間8月15日開始在美國和加拿大主要城市的約250家影院正式上映。