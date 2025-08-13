英鎊短線買入　目標位1.36

英鎊兌美元。（大公報） 中評社香港8月13日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析，美國持續申領失業救濟人數升至2021年底以來最高。美國勞工部公布的數據顯示，最新首次申領失業救濟人數為22.6萬，按周增加7000人，預期為22.2萬人；續領失業救濟人數則升至197.4萬人，按周增加3.8萬人。



美國勞動力市場進一步降溫，加上近期擁有貨幣政策投票權的聯儲局理事庫格勒辭職，市場揣測特朗普會任命鴿派繼任人選。彭博利率期貨顯示，交易員預計美聯儲9月減息0.25厘的概率已升至九成之上，減息半厘的概率亦接近五成。



央行暗示放慢縮表



英倫銀行上周議息會議減息0.25厘，符合市場預期，利率降至4厘。另外，英倫銀行今次會議上調了2025年英國經濟增長預測，預計今年國內生產總值（GDP）將增長1.25%，此前預計為1%。



國際貨幣基金組織（IMF）早前曾發表報告指出，預計英國2025年將成為歐洲主要經濟體中經濟增長最快的國家。



英倫銀行雖然減息至逾兩年低點，但今次議息會議因委員分歧嚴重，該行首次進行兩輪投票才達成利率決議。行長貝利重申利率下行觀點，但表示減息時機存在更多不確定性，量化緊縮恐加大部分英債市場壓力，暗示將放慢縮表。而英國通脹小幅回暖，6月消費物價指數（CPI）按月上升0.3%，按年上升3.6%，兩者均高於市場預期。英倫銀行上星期議息時曾預計9月通脹料將達到4%的峰值，今個星期英國仍有就業及經濟等多項數據有待公布，投資者或可關注。



英倫銀行鷹派減息及美元小幅回調，令到英鎊在上星期短線拉升，並一度連升5個交易日，執筆之時英鎊兌美元正於1.345水平上落，我們認為英鎊短線或仍可買入，初步目標價為1.36水平左右。