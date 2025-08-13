內塔尼亞胡被要求每周三次出席貪腐案聽證會

中評社北京8月13日電／據新華社報導，綜合《以色列時報》12日報導，耶路撒冷地區法院要求以總理內塔尼亞胡自今年11月起每周三次出席其所涉貪腐案聽證會，稱“需要加快訴訟進程”。



以色列法院系統目前處於夏季休庭期，貪腐案聽證會將於9月重新開始舉行。《以色列時報》援引耶路撒冷地區法院法官的話報導，自11月起將增加聽證會頻次，每周舉行四場聽證會，內塔尼亞胡每周須出席其中三場，直至交叉質詢程序結束。



2020年初，以色列檢方以受賄、欺詐和違背公眾信任3項指控正式起訴內塔尼亞胡。同年5月，法院首次開庭審理該案，內塔尼亞胡因此成為以色列首位接受司法審理的在任總理。2024年12月10日，內塔尼亞胡首次因涉嫌貪腐案出庭作證。



該案中，內塔尼亞胡及其家人涉嫌在2007年至2016年間，從以色列商人、好萊塢制片人阿爾農·米勒漢處收受價值約28萬美元的雪茄、香檳、珠寶等。作為回報，內塔尼亞胡直接或間接地向對方提供好處。



以色列多家媒體在報導中說，自2020年審理啟動以來，內塔尼亞胡多次以戰事、外訪、健康等理由“拖延避審”。



據以媒報導，如果罪名成立，內塔尼亞胡因受賄面臨的刑罰將是最高10年監禁，因欺詐和違背公眾信任面臨的刑罰將是最高3年監禁。