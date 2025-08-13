A股慢牛向上　外資加注添動力

在內外資金增加入市下，近期A股日均成交額增至近2萬億元人民幣。（大公報） 中評社香港8月13日電／中美關稅休戰期延長90日，加上中國半年經濟成績單表現不俗，環球資金加快湧入中國股市，今年上半年境外投資者已淨買入A股逾700億元（人民幣，下同）。近期A股市場投資氣氛持續轉旺，日均成交金額增加至近2萬億元，可見A股上升動能正在加強，慢牛發力向上，走勢可看高一線。



大公報報導，今年上半年市場聚焦在港上市的中資股，內地A股表現相對落後，其中上證綜指僅升2.7%，遠低於有近20%升幅的港股。不過，踏入下半年，滬深A股在成交額增加之下，上證綜指在7月份升3.74%，比恒生指數、國企指數、恒生科技指數2.91%、2.36%及2.83%的升幅為大。



經濟具韌性 無懼美關稅戰



因此，環球資金正積極追逐增長潛力大、回報吸引的中資股，特別是表現落後的A股，支持當前內地、香港股市呈現雙翼齊飛的上升形態。



中美關稅休戰延長90日，中國上半年經濟增長5.3%，成為外資加注A股的催化劑。今年初特朗普上台之時，市場憂慮關稅政策影響中國經濟表現，但從過去數月的外貿出口、工業生產、消費零售等數據顯示，中國經濟經得起考驗及具有強大韌性，實現上半年5.3%的經濟增長，國際貨幣基金組織也大幅調高今年中國經濟0.8個百分點至4.8%，客觀事實證明中國有能力應對美國發動關稅戰等外部挑戰，加速環球資金增加布局A股市場。



銀行存息低 資金流向股市



根據國家外匯管理局數據，上半年外資淨增持境內股票及基金101億美元，折合約700多億元人民幣，扭轉過去兩年淨減持情況，尤其是5月、6月淨增持規模增至188億美元。由此可見，外資投資A股信心提升，呈現大手掃貨情況，利好下半年滬深股市表現。



事實上，中國貨幣政策持續趨向寬鬆，銀行存款利率走低，大銀行一年期定期存款利率跌破1厘，吸引部分銀行存款資金流向A股市場。在內外資金入市增加下，近期滬深股市日均成交額增加至近2萬億元，上升動能頗為強勁，而滬深股市融資融券金額再度升破2萬億元，為2015年以來最高，顯示A股入市意欲大增，短期內日均成交額上破2萬億元的機會很大。



增派股息 吸引長線資金入市



同時，中國資本市場深化改革開放步伐加快，吸引更多長線資金入市，有助遏抑過往短炒之風，引致市況劇烈波動，從而增加市場穩定性，形成A股慢牛形態。事實上，今年來A股上市公司中期分紅按年大增一倍至逾330間，公司主動提高分紅的頻次、金額，從中展現企業大股東和管理層對業務前景信心，並且增加股份吸引力，這是十分重要，尤其是對長線資金而言。現時上證綜指及滬深300指數分別升上3600點及4100點水平，平均市盈率為13、14倍，對比標普500指數近30倍市盈率，A股吸引力可以想見，其中上證綜指見逾三年半高位，技術走勢明顯好轉，呈現破位上升。



創新發展戰略下，中國經濟保持長期向好不變，利好A股慢牛走勢，今年來包括高盛、瑞銀等外資紛紛看好中國股市，認為可以逢低吸納，今年上證綜指有望挑戰4000點高位。