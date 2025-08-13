南非公布五大舉措，直面美方貿易霸凌（圖片來源：央視網） 中評社北京8月13日電／據央視新聞網報導，當地時間12日，南非政府召開新聞發布會，介紹了內閣已批准並正在推進的五大舉措，以應對美國自8月7日起對南非出口商品加征30%單邊關稅的政策。其中包括繼續與美方進行關稅談判、推動出口市場多元化、出台經濟支持方案、採取貿易防禦措施以及實施內需拉動計劃。



在與美方談判方面，南非已向美方提交修訂版的貿易協定，回應美方提出的關切，並在家禽、藍莓和豬肉的進口准入上作出調整。美方貿易機構確認，將在兩周內從多個州向南非出口家禽和豬肉。



在出口多元化方面，南非將加快開拓非洲大陸自貿區，以及歐洲、亞洲、中東等地區的市場，並派駐貿易與農業專員，提升出口認證和生物安全標準，增強經濟韌性。



經濟支持方案包括設立出口企業咨詢服務平台、建立本地化支持基金、推出出口與競爭力支持計劃，並配合勞工部門為受影響的員工制定就業保障措施。



貿易防禦措施方面，南非將根據世貿組織規則，適時採取反傾銷、反補貼及保障措施，防止進口激增和低價傾銷衝擊國內產業。



而在拉動內需方面，本土品牌推廣平台將與企業和零售商合作，擴大本國產品銷售，發揮內需對經濟的支撐作用。南非政府表示，將盡力維護美國市場，同時加快市場多元化步伐，保障就業與產業穩定。