】 【打 印】 
普京與金正恩通電話
http://www.CRNTT.com   2025-08-13 12:44:51


　　中評社北京8月13日電／據新華社報導，綜合俄羅斯總統網站12日消息，俄羅斯總統普京當天與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩通電話，雙方重申發展合作承諾。兩國領導人還就普京即將與美國總統特朗普舉行會晤等事宜進行了溝通。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：