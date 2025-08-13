【
美媒：美俄會晤或將在阿拉斯加軍事基地舉行
2025-08-13 14:22:31
中評社北京8月13日電／據新華社報導，美國有線電視新聞網12日援引兩名白宮官員的話報導說，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京的會晤可能在阿拉斯加州最大城市安克雷奇的埃爾門多夫－理查森聯合軍事基地舉行。
報導說，儘管美方“希望避免在美軍基地內接待俄羅斯領導人及其隨行人員的場面曝光”，但目前衹有位於城市北郊的埃爾門多夫－理查森聯合軍事基地符合會晤的要求。
報導說，由於目前阿拉斯加正值旅遊旺季，舉行會晤的地點選擇受限。
此前，美俄雙方宣布，兩國領導人將於15日在阿拉斯加舉行會晤。
