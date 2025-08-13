第五屆東莞市“莞台杯”慢速壘球邀請賽舉辦

頒獎儀式。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京8月13日電／據中國台灣網報導，近日，由東莞市台港澳事務局主辦，東莞市莞台經濟文化交流中心及東莞市台商投資企業協會承辦的2025第五屆東莞市“莞台杯”慢速壘球邀請賽（以下簡稱“邀請賽”）成功舉辦，廣東省海峽兩岸交流促進會副會長潘劍勇、東莞市委常委陳志偉、東莞市台港澳事務局局長黃慧紅等領導出席本屆邀請賽開幕式。



本屆邀請賽吸引了18支球隊，約380人參與，其中台胞人數近330人，有11支隊伍從台灣台北、台南、苗栗、高雄等地來莞參賽。賽事部分為期2天，在東莞市沙田鎮和虎門鎮同步舉行，共進行了45場的比賽，賽程緊凑且精彩，各支球隊在賽場上充分展現了高超的球技和頑強拼搏的體育精神。



東莞市台港澳事務局局長黃慧紅在開幕式致辭中表示，很多台灣青年從“第一次踏上大陸”到“把東莞當成第二故鄉”，都是從一場球賽開始。希望運動員們把賽場上拼搏的汗水、擊掌的歡笑、互換的球衣，化作彼此心靈契合的紐帶。



經過多輪激烈比拼，最終決出了各個獎項的歸屬，活力組獲得冠亞季軍的分別是台南亨達隊、台中添佶軸承隊、嘉義東唐建設隊，熱情組獲得冠亞季軍的分別是台南昆山科大OB隊、高雄旅高青年隊、中山太陽隊，健康組獲得冠亞季軍的分別是苗栗縣體育會慢速壘球委員會隊、石碣神奇蛙隊、尹貿電子隊。此外，賽事還設置了全壘打、最佳擊球手、最佳投手、最佳守備員等個人獎項，以表彰在比賽中表現出色的選手。