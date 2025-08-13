約旦、敘利亞、美國再次就敘局勢舉行會談

中評社北京8月13日電／據新華社報導，約旦副首相兼外交大臣薩法迪、敘利亞政權外交部門負責人希巴尼、美國駐土耳其大使兼敘利亞問題特使巴拉克12日在約旦首都安曼舉行三方會談，討論敘利亞局勢及重建進程。



約旦外交部當天發表聲明說，這是7月19日三方會談討論鞏固敘利亞南部蘇韋達省停火、化解當地危機的延續。



聲明說，約敘美三方強調，蘇韋達省是敘利亞不可分割的一部分，在敘利亞重建進程中，蘇韋達人民的權利將得到保護和維護，確保他們在建設敘利亞未來進程中的代表性和參與度。



美國和約旦對敘政權採取一系列措施表示歡迎，其中包括進行全面調查，對蘇韋達省所有犯罪和違法人員追責；加強與聯合國相關機構合作，向蘇韋達省各地增加人道主義援助；恢復當地因衝突而中斷的基本服務；開始重建受影響地區；歡迎國際社會支持敘政權幫助流離失所者回歸；在蘇韋達省啟動社會和解進程，加強地方和平。



三方同意今後幾周內再次舉行會議，以繼續討論相關事宜，並響應敘政權請求，組建一個敘約美三方工作組，支持敘政權鞏固蘇韋達省停火並結束當地危機。



7月13日，蘇韋達省德魯茲武裝派別與貝都因部落爆發激烈衝突，敘政權和以色列相繼介入。敘利亞政權19日宣布實施全面立即停火，並開始在蘇韋達省部署安全部隊。薩法迪、希巴尼和巴拉克同日在安曼就敘局勢舉行三方會談，就敘利亞執行停火協議採取的步驟達成一致。