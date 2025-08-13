熱浪肆虐歐洲　4歲童中暑身亡

中評社北京8月13日電／據大公網報導，綜合路透社、法新社報導：歐洲近期持續酷熱，法國、意大利和巴爾幹地區許多城市已發布紅色高溫警報。截至8月12日，酷熱已造成西班牙一人死亡，一名羅馬尼亞4歲男童在意大利旅遊時中暑，不幸身亡。葡萄牙維拉雷亞爾市市長法瓦約斯表示：“我們正在被活活煮熟，不能再這樣下去了。”



西班牙多地近日爆發火災。當局12日表示，首都馬德里郊區有一名男子因火災死亡，180人緊急疏散。該地區附近的山火燒毀大片房屋和農場，一名正在馬厩工作的男子身體98%面積燒傷，送醫後不治。



位於西班牙西北部的卡斯蒂利亞─萊昂自治區11日也通報超過30起山火，名列聯合國教科文組織世界遺產的古羅馬金礦遺址拉斯梅德拉斯也受到威脅。當地環境部長奎諾內斯表示，高溫和風速每小時40公里的強風給消防員滅火造成了“許多困難”。



在意大利，一名來自羅馬尼亞的4歲男童在撒丁島旅遊期間，6日被發現在車內中暑昏迷，11日不治身亡。截至12日，意大利約有11個城市發布紅色高溫警報。法國多地氣溫12日已超過40℃，氣象部門向全國多數地區發布高溫警報，其中14個省為最高級別的紅色預警。



土耳其西北部恰納卡萊省的旅遊景區古澤利亞利，11日發生山火，導致2000多人被疏散，有77人因吸入濃煙被送院治療。



雷丁大學氣象系科學家德奧拉斯表示，目前影響法國、西班牙和巴爾幹地區的熱浪是熱穹持續籠罩歐洲所致。科學家指出，地中海地區夏季炎熱乾燥，發生山火的風險很高，一旦發生火災，將導致火勢迅速蔓延，甚至失控。