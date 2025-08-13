﻿保守派經濟學家獲提名出任美勞工統計局局長

中評社北京8月13日電／據大公網報導，綜合路透社報導：美國總統特朗普11日宣布，他將提名保守派智庫傳統基金會的經濟學家安東尼擔任勞工統計局局長，填補他因不滿該局公布的美國就業數據而解雇原局長麥肯塔弗留下的空缺。此舉進一步加劇外界對美國經濟數據是否可靠的質疑。



特朗普在其自創社交媒體平台Truth Social上宣布對安東尼的提名。他聲稱，美國經濟正“繁榮發展”，安東尼將確保公布的數據“真實且準確”。安東尼是傳統基金會內部機構聯邦預算中心的首席經濟學家，曾多次稱讚特朗普的政策、批評前總統拜登的政策。對安東尼的提名需經過美國聯邦參議院批准，考慮到共和黨在參議院占多數，預計不會有太大阻力。



本月1日，美國勞工部公布的最新就業數據顯著弱於市場預期，5月和6月非農業部門新增就業崗位數量也大幅下調，特朗普怒而解雇麥肯塔弗。安東尼亦多次對這些數據提出批評。值得注意的是，特朗普在勞工統計局預定發布7月通脹數據的前一天宣布對安東尼的提名。受特朗普關稅政策影響，外界預測美國消費品價格指數將連續第三個月上漲。



今年1月特朗普重返白宮後，勞工統計局和其他許多聯邦機構一樣面臨預算削減、人手不足問題。特朗普提名安東尼執掌勞工統計局，讓外界更加擔心美國經濟數據質量下降。