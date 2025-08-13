白宮否認對黃金加關稅　金價回落

中評社北京8月13日電／據大公網報導，綜合路透社、CNBC報導：美國總統特朗普11日澄清說，黃金不會被加征關稅。受這一消息影響，紐約商品交易所黃金期貨價格當日下跌約2.5%至每盎司3404.7美元（約26557港元）。此前有消息稱，美國將對黃金加征關稅，金價一度飈升至每盎司3534.2美元（約27567港元）的歷史新高。



特朗普11日在社交媒體上發文說，黃金不會被加征關稅，但未提供進一步的細節。根據特朗普簽署的行政令，美國從7日開始對從瑞士進口的商品徵收39%的“對等關稅”。瑞士是黃金的主要提煉和中轉中心，提煉了全球約70%的黃金，該國的大量黃金儲備在保障國際黃金期貨市場交割方面發揮重要作用。



美國海關與邊境保護局（CBP）8日在其網站上發布一項裁決，聲稱進口的1公斤和100盎司金條也將被徵收關稅，對黃金期貨交割可能受到影響的擔憂刺激黃金期貨價格飈升。交易員稱，受這一突發消息衝擊，黃金運輸一度凍結。



美媒表示，金價回落的另一個原因是避險需求減弱。SP Angel的分析師說，市場對俄羅斯和烏克蘭在特朗普斡旋下達成和平協議的樂觀情緒有所增強。不過，受宏觀經濟和地緣政治不確定性的影響，金價從年初至今仍上漲了約29%。