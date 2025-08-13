美國最大焦化廠爆炸　釀2死10傷

中評社北京8月13日電／據大公網報導，當地時間11日，美國鋼鐵公司位於賓夕法尼亞州的克萊頓焦化工廠發生爆炸，造成2人死亡，至少10人受傷送院。克萊頓焦化工廠是美國最大的焦化廠，有1400多名工人。該工廠已經不是第一次發生致命事故，同時長期存在嚴重的污染問題。專家認為，多年來政府對該工廠存在的安全隱患視而不見，必須對此次事故進行全面調查，評估克萊頓工廠是否應繼續經營。



當地時間11日上午10時51分左右，克萊頓焦化廠起火，隨後發生多次爆炸，造成2人死亡，另有10人受傷送醫。爆炸產生的濃煙直竄天空，數公里外也能看見。工廠所在的阿勒格尼縣官員說，現場首先發生一次主爆炸，隨後又出現多次次生爆炸，一名工人被困瓦礫下數小時後獲救。



附近居民住所因爆炸搖晃



據CNN報導，在爆炸中死亡的其中一人是39歲的蒂莫西.奎因，是3個孩子的父親，也是他母親的照顧者。奎因的姐姐特裡莎表示，當地官員直到下午4點左右才通知她弟弟的死訊，而爆炸發生在上午11點前。她說：“我打電話給匹茲堡的每一家醫院。”最終，她親自前往爆炸現場尋找答案。



現場附近的建築工人布迪表示，爆炸傳出的聲響就像打雷一樣，“腳手架在震，我的胸口在震，大樓也震動了，然後看到鋼廠冒出一股巨大的黑色煙霧”。據悉，在爆炸前不久，警報響起提示焦爐煤氣洩漏，一些員工聽到警報後逃離了爆炸區域。



住在離工廠不到一公里的居民索爾斯稱，爆炸發生時，自己就坐在家門口，能感覺到房子因爆炸而搖晃。



爆炸發生後，當地衛生部門一度建議工廠周圍1.6公里內的居民不要出門，關閉所有門窗，將空調系統設置為內循環，避免吸入室外空氣。索爾斯表示，自己從小在克萊頓長大，多年來曾多次目睹該工廠發生重大事故。