遭水母“入侵”　法國最大核電站停運

中評社北京8月13日電／據大公網報導，綜合BBC、法新社報導：法國電力集團11日表示，位於法國北部的格拉沃利訥核電站因設備系統附近出現大量水母而停機，整座核電站暫停運營。



法國電力集團在聲明中指出，大量水母湧入導致水泵站過濾設備自動觸發保護機制，4台反應堆機組於10日晚至11日清晨相繼停機。核電站內另外兩台機組先前已關機停運，接受維護。聲明稱，水母是在“核電站設施的非核部分”發現的，對核電站設施、人員和環境安全沒有造成影響，目前正進行緊急檢查和維修。



核電站發言人表示，水母入侵導致反應堆停機“相當罕見”，但歷史上也發生過類似事件。根據世界核協會數據，法國約70%的電力來自核能。格拉沃利訥核電站位於法國北部省，臨海而建，共配備6座反應堆，總裝機容量5.4吉瓦，是法國最大的核電站，也是西歐最大的核電站。



法國媒體報導稱，全球變暖導致海水溫度上升，有利於水母繁殖加快。英國布里斯托大學生物地球化學循環教授亨迪表示，核電站通常需要大量海水來冷卻反應堆，這些工廠的進水管有濾網，可以防止碎片和海洋生物被吸入冷卻系統，但大量水母會堵塞濾網，甚至死亡後會變成“凝膠”穿過濾網。



美國機械工程師學會稱，冷卻系統流出的水，因水溫高於海水，導致水母數量增加。海洋無脊椎動物研究所指出，過度捕撈、氣候變化和沿海開發增加，都是造成水母大量繁殖的原因。