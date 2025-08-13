馬斯克質疑蘋果偏袒OpenAI

中評社北京8月13日電／據大公網報導，綜合路透社報導：美國億萬富翁馬斯克12日指控蘋果公司在App Store排名及推薦上偏袒美國AI巨頭OpenAI，稱此舉構成“明確的反壟斷違規行為”，將立即採取法律行動。



馬斯克發文稱，X平台是全球排名第一的新聞應用程式，而他的AI公司xAI旗下聊天機器人Grok在所有應用中排名第5，為什麼蘋果拒絕把X或Grok列入App Store的“必備”類別，“你在玩政治嗎？怎麼回事？好奇的人想知道”。



馬斯克還表示，蘋果的行為方式使得除OpenAI以外的任何AI公司都無法在App Store排行榜中排名第一，這無疑是一種違反反壟斷法的行為，xAI將立即採取法律行動。



OpenAI旗下的AI聊天機器人ChatGPT一直都位居App Store排行榜前列，並且是“必備”類別中唯一的AI聊天機器人。蘋果與OpenAI有著合作關係，在此前新推出的Apple Intelligence服務中，蘋果將ChatGPT整合進Siri及寫作工具功能。



蘋果尚未回應置評請求，但OpenAI行政總裁阿爾特曼在X發文回擊：“我聽聞馬斯克被指控操縱X，以謀取自身和旗下公司利益，同時打擊競爭對手和他不喜歡的人，這項指控確實引人注目。”阿爾特曼還分享了一篇報導，稱馬斯克設置了特殊系統以優先顯示自己的帖文，“希望有人能就此展開反向調查”。