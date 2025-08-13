香港新股市場勢不可擋　首7月集資領跑全球

中評社香港8月13日電／香港資本市場迎來強勁反彈，今年以來新股活動呈現爆發式增長。財庫局網誌上表示，繼上半年港股IPO募資1，067億元稱冠全球，最新數據顯示首7個月港股共完成53宗IPO、募資1，279億元，同比飆升逾6倍，已超越過去3年每年的全年集資總額。而港交所月初實施新的新股回補機制及定價方案，新制下首隻招股的銀諾醫藥（2591）昨截飛，傳錄5，364倍超購，有望接棒3月掛牌的蜜雪（2097）（超購5，257倍），成為今年“超購王”第二勁。有分析認為，新制優化定價效率與流動性，進一步鞏固香港作為國際融資平台的競爭力。財庫局局長許正宇亦看好，香港IPO市場下半年良好勢頭將持續。



香港文匯報報導，根據港交所最新發布數據顯示，今年首7個月的港股日均成交金額達2，437億元，按年升124%；首次公開招股集資金額為1，279億元，較去年同期180億元升611%。值得一提的是，在今年首7個月的逾50家新上市公司中，有10家A股公司，總集資額超過800億元，其中不乏寧德時代（3750） 、恒瑞醫藥（1276）等優質內地企業。



許正宇：逾210企排隊上市



許正宇昨在網誌發文表示，本港IPO市場上半年表現冠全球，相信下半年良好勢頭持續，目前正處理逾210宗上市申請。而香港市場表現獲得國際投資者熱切關注，他認為這些成績絕非偶然，而是香港多年來在制度建設、穩健監管與市場改革上的穩步成果，也是政府與市場攜手推進改革創新的有力見證。他特別點出，這輪香港IPO市場的優異表現，並非依賴單一板塊，而是呈現高度多元的產業分布，涵蓋工業、金融、消費、醫療健康、科技、媒體及電訊和新能源等多個領域，反映市場生態既成熟且均衡。



許正宇指，上半年上市所有新股中，有4宗集資額超過50億元；有7宗為“A＋H”股，合共籌得約770億元，顯示香港不僅具備支持大型企業上市的廣度與深度，更是內地與國際資本市場間的關鍵橋樑。上市後，這些公司的H股相較於A股的折讓幅度普遍較小，甚至有H股出現溢價，反映國際資金透過香港市場投資這些股票。

