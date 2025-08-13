江蘇鹽城大豐區：確保財政資金花得清爽明白

蘇省鹽城市大豐區紀委監委聚焦政府購買物業服務領域強化監督，壓實職能部門監管責任，推動整治資金使用不透明、服務質量打折扣等方面問題，防止財政資金“跑冒滴漏”。圖為近日，該區紀委監委工作人員在某小區物業公司走訪瞭解有關情況。（圖片來源：大豐區紀委監委） 中評社北京8月13日電／據中央紀委國家監委網站消息，二十屆中央紀委四次全會提出，著力推動正風反腐一體深化，以“同查”嚴懲風腐交織問題，要求著重抓好金融、國有企業、能源、消防、煙草、醫藥、高校、體育、開發區、工程建設和招標投標等權力集中、資金密集、資源富集領域系統整治。



政府購買物業服務工作相對封閉、涉及金額大、面廣量多，是必須系統整治的重要方面。近年來，“花錢買服務、辦事不養人”這一契約化服務方式在多地廣泛運用，創新公共服務供給機制的同時，也帶來風腐滋生演變的風險。江蘇省鹽城市大豐區紀委監委聚焦政府購買物業服務圈子小、標準低、套路多等突出問題開展監督，通過查案、剖析、整改、治理全周期一體推進，堅決杜絕財政資金“跑冒滴漏”。政府購買物業服務，怎麼買？如何管？請看大豐區的相關實踐。



“深挖一層、多查一步”，把准由風及腐利益鏈，構建由腐糾風工作鏈



“按照招標設置條件，我們永遠沒有機會上桌子！”“這個物業項目哪用得了這麼多錢？”“政府招標我們基本不去，寧願做企業的物業項目，免得白費力。”……



2022年以來，大豐區紀委監委屢接舉報，反映一處重點民生工程項目的物業服務存在圍標串標、質價不符、缺乏監管等問題。經過重點整治，相關責任人受到相應處置，項目物業費用明顯下降，服務質量得到顯著提升。



整治並未結束。大豐區紀委監委以此為切口，隨即對全區政府購買物業服務領域問題線索展開深入摸排。



“區圖書館物業費用體量大、利潤高、長期獨家經營等異常現象，引起了我們的注意。”大豐區紀委常委、監委委員陶冬林介紹，該館新館自2017年建成後，物業服務項目連續8年由同一家物業公司承接。此外，項目實際物業服務人員常年維持在16人左右，遠低於合同約定的最低標準38人。



針對以上異常，大豐區紀委監委核查組迅速鎖定該物業公司，集中力量深度分析招投標資料，對該公司投標行為進行“數據畫像”，發現其不僅串通區圖書館設定有利於自己的招標文件加分項，還邀請其他物業公司陪標，涉嫌圍標串標。