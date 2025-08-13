廣東惠州：築牢拒腐防變思想防線

廣東省惠州市紀委監委對查辦的典型案例進行專題剖析，開展警示教育，引導黨員幹部以案為鑒，築牢拒腐防變思想防線。圖為近日，該市黨員幹部在東江廉潔文化教育基地接受警示教育。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月13日電／據中央紀委國家監委網站消息，前不久，廣東省領導幹部警示教育會暨第二十三期黨章黨規黨紀教育培訓班召開，會上省委主要負責同志對省管“一把手”提出明確要求。圍繞“一把手”重點群體，廣東省連續多年召開全省領導幹部警示教育會暨黨章黨規黨紀教育培訓班，印發嚴重違紀違法省管幹部懺悔錄，深化以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責。據悉，今年的警示教育會以電視電話會議形式開至各地級以上市，省、市會場共1400多人參加。會後，各地市接連召開警示教育會，進一步教育引導黨員幹部堅定理想信念。



開展警示教育是全面從嚴治黨的一項基礎性工作，是一體推進“三不腐”的重要一環。習近平總書記指出，“要加強警示教育，抓好以案促學、以案說紀，讓心存敬畏、手握戒尺真正成為日常自覺。”二十屆中央紀委四次全會提出，堅持正面引導和反面警示相結合，用身邊人身邊事以案明紀、以案說法，讓黨員幹部學有榜樣、行有警示。廣東省各級紀檢監察機關把精準開展警示教育作為一體推進“三不腐”的重要舉措，在分層分類開展警示教育、同步推進以案促改促治、正面引導和反面警示相結合上持續發力，推動營造遵規守紀、幹事創業的良好氛圍，鞏固發展風清氣正的良好政治生態。



“向組織如實交代問題，這是我做得最正確的一個決定。”今年6月，潮州市開展市、縣（區）聯動警示教育現場會後不久，便有5名黨員幹部主動投案或交代問題。針對個別地區、部門出現的多任“一把手”違紀違法問題，潮州市市、縣（區）聯動組織召開4場警示教育現場會，有關單位全體人員、鄉鎮黨政“一把手”、關鍵崗位黨員幹部、各村（社區）黨組織書記等近500人參加，給“關鍵少數”尤其是“一把手”敲響警鐘。



堅持分層分類開展警示教育，提升警示教育穿透力。今年以來，廣東省各級紀檢監察機關緊盯關鍵節點和重點對象，協助和推動各級黨組織開好警示教育會，加大違紀違法典型案例通報曝光力度，用好違紀違法幹部警示錄、懺悔錄、警示教育片、警示教育基地等各類資源，推進警示教育常態化，用身邊事教育身邊人。



聚焦年輕幹部群體，肇慶市紀委監委選取查辦的鼎湖區委原常委、常務副區長陳某典型案例，拍攝年輕幹部警示教育片，在新錄用選調生幹部廉政教育專題培訓班等場合播放，教育引導年輕幹部從一開始就守好政治關、權力關、交往關、生活關、親情關。韶關、東莞等市紀委監委深挖由風及腐、風腐一體案例資源，以通報曝光典型案例、匯編典型案例讀本、攝制專題警示教育片等形式開展警示教育，督促黨員幹部以案為鑒、警醒警示。深圳市紀委監委建立警示教育資料庫，涵蓋工程、醫療、教育、執法、國企等類別，以及市管幹部、區管幹部、基層幹部等層級。



“希望我慘痛的經歷和體會能夠警醒到更多同事，千萬不要像我一樣，辜負了組織，對不起家人。”近日，廣東省紀委監委駐省住房和城鄉建設廳紀檢監察組聯合廳黨組召開警示教育大會，會上播放多名被查處的機關幹部懺悔視頻。