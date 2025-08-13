國台辦8月13日例行發佈會全文

國台辦於8月13日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京8月13日電（記者 海涵 陳思遠）國務院台灣事務辦公室8月13日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮主持本次新聞發布會，就美對台加徵關稅、反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動、成都世運會、限制大陸居民赴台定居修正公告、台積電在美擴大投資等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



朱鳳蓮：大家上午好。歡迎參加國台辦新聞發布會。現在開始提問。



福建東南衛視記者：近期各地兩岸交流活動有何進展？請介紹有關情況。



朱鳳蓮：暑期是兩岸青少年交流的旺季，各地持續舉辦豐富多彩的交流活動。體育交流方面，不僅涵蓋足球、籃球、棒球等傳統運動項目，還拓展至滑板、輪滑等新興運動項目。7月下旬至8月上旬，“海峽友誼杯”青少年籃球賽、足球賽分別在福建永安、平潭、沙縣等地舉辦；2025首屆“昆山媽祖杯”少年棒球賽在江蘇昆山舉辦；首屆海峽兩岸（深圳）滑板交流賽、海峽兩岸青少年羽毛球精英賽、第二屆“容國團杯”海峽兩岸暨港澳地區青少年乒乓球交流賽分別在廣東深圳、珠海舉辦；兩岸（武漢）ACC城市杯單排輪滑球公開賽在湖北武漢舉辦；“2025海峽兩岸青少年跆拳道交流賽”在河南鄭州舉辦。這些體育交流活動累計吸引近百支隊伍數千名台灣青少年參加，兩岸青少年一起同場競技，相互切磋，增進友誼。



文化交流方面，2025海峽兩岸青年文化月於7月中旬在江蘇啟動，舉辦40餘場兩岸交流活動，涵蓋書畫、體育、戲曲、動漫等多個領域，吸引4000餘名台胞台青參與交流互動。8月上旬，內蒙古舉辦“父親的草原母親的河”兩岸攝影家采風活動，兩岸攝影家代表齊聚赤峰市，用光影記錄遼闊草原風光、多彩民族文化和歷史悠久的紅山文化。8月上旬，“唱響兩岸 情滿三晉”2025晉台滬青少年民樂交流音樂會在山西舉辦；“兩岸同心 青春共鳴——台灣青年學生‘音樂＋文旅’研學交流活動”在貴州舉行，兩岸藝術家、音樂人同台演出，相互交流，進一步增進對中華文化的認同感和自豪感。8月上旬，第十三屆海峽青年薈在福州舉辦，包含20餘項文化交流活動，有曲藝、工藝美術、舞蹈、繪畫、音樂等傳統文化項目，也有深度挖掘福建客家文化、媽祖文化、茶盞文化等文化體驗項目，讓兩岸青年近距離、多視角、深層次感受中華文化魅力。



海峽之聲廣播電台記者：今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。請發言人介紹各地舉辦的相關紀念活動。



朱鳳蓮：今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。