國台辦答中評：民進黨打壓迫害兩岸婚姻群體

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京8月13日電（記者 海涵 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月13日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時表示，有關限制大陸居民赴台定居的修正公告是民進黨當局打壓迫害兩岸婚姻群體的又一惡行，我們對此強烈譴責、堅決反對。



香港中評社記者提問：民進黨當局近日預告修正“大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法”，規定未來大陸人士申請在台定居，除提供“喪失大陸戶籍證明公證書”外，還需繳附“未申領持用或已經放棄（注銷）大陸地區護照證明公證書”。有相關人士稱，在實務上須“剪繳”大陸護照，或“具結”未持有大陸護照。對此有何評論？請問大陸有相關證明嗎？



朱鳳蓮表示，近來，民進黨當局為了“謀獨”政治私利，炮製所謂“17項因應策略”，不斷升高兩岸對立對抗，阻撓限制兩岸交流往來。民進黨當局有關部門配合推動各種所謂“修法”，對台灣同胞來往大陸極盡阻撓，對大陸居民往來台灣極力限制，嚴重損害兩岸同胞的利益福祉，嚴重破壞台灣同胞的正常生活。有關限制大陸居民赴台定居的修正公告是民進黨當局打壓迫害兩岸婚姻群體的又一惡行，我們對此強烈譴責、堅決反對。



朱鳳蓮亦表示，中華人民共和國護照受到法律嚴格保護，任何組織或者個人不得偽造、變造、轉讓、故意損毀或者非法扣押護照。對於故意損毀中華人民共和國護照的有關組織和個人，我們將依法追究其法律責任。



後援記者：段曉魯