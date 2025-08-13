國台辦：台灣光復是抗戰勝利的重要成果

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月13日電（記者 海涵 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月13日在例行新聞發布會上表示，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。



有記者提問：今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。請發言人介紹各地舉辦的相關紀念活動。



朱鳳蓮表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。



朱鳳蓮亦表示，7月30日至8月6日，“抗戰勝地、三湘新貌——2025年海峽兩岸記者湖南行”聯合採訪活動順利舉辦。兩岸30多家媒體44名記者赴長沙、常德、衡陽、懷化等抗戰名城，參訪重要戰場舊址和抗戰紀念場館，採訪抗戰老兵和文史專家，參加衡山忠烈祠祭拜儀式，瞭解抗戰歷史，感悟抗戰精神，並採訪見證鄉村振興與科技發展成果。7月18日至25日，“共緬抗戰英烈 同溫中華文化”——2025鄂台師生文史教學觀摩交流會活動在湖北襄陽舉辦。兩岸百餘名師生在張自忠將軍紀念碑和同難官兵公墓肅穆憑吊，在歷史課堂進行古今對話交流楚文化、三國文化，學習中華歷史，重溫抗戰歷程，感悟偉大抗戰精神。



朱鳳蓮說，值得一提的是，近期眾多台灣同胞在大陸各地觀看了電影《南京照相館》。這部電影取材於南京大屠殺期間日軍真實罪證影像，以歷史照片為依據，展現了普通中國人面對日軍暴行以底片為“武器”的堅定抗爭，是一堂生動的歷史課，警示我們銘記歷史、自強自立。希望廣大台灣同胞與我們一道，銘記抗戰歷史，捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果，堅守民族大義，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，共促祖國統一，共同實現民族復興偉大夢想。



後援記者：段曉魯