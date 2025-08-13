國台辦：一貫高度重視金門經濟社會發展

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月13日電（記者 海涵 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月13日在例行新聞發布會上表示，我們一貫高度重視、積極支持金門經濟社會發展，不斷採取措施增進金門鄉親利益福祉。



有記者提問：今年是福建沿海地區向金門供水工程正式通水7周年。請介紹有關情況。



朱鳳蓮表示，福建沿海地區向金門供水工程於2018年8月5日正式通水，至今已供水七年。截至2025年8月4日，福建沿海地區累計向金門供水超過4300萬噸，占金門自來水廠日常供水總量的81.9%，水質合格率100%。目前，福建沿海地區向金門日均供水量約2.1萬噸，持續保障金門鄉親用水需求，有效保育地下水，為金門民生保障、建設發展解燃眉之急、免後顧之憂，受到金門鄉親的熱烈歡迎。通水至今，累計接待包括金門鄉親在內的100餘批次2500餘名台灣同胞參訪福建沿海地區向金門供水工程，為兩岸交流交友交心增添動力。



朱鳳蓮亦表示，2023年實施的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，進一步擘畫了“廈門金門門對門，鷺島浯島橋連橋”的美好願景。當前，福建沿海地區與金門通電、通氣、通橋等前期技術準備也已基本完成，我們和金門鄉親一樣，熱切期盼願景早日變成現實。



後援記者：段曉魯