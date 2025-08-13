國台辦介紹台灣同胞參與成都世運會有關情況

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月13日電（記者 海涵 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月13日在例行新聞發布會上表示，中國台北代表團190人參加本屆世運會，其中120名運動員參加拔河、地拋球、荷球、壘球、輪滑、皮劃艇、武術等14個大項的比賽。



有記者提問：8月7日，第12屆世界運動會在成都開幕，請介紹台灣同胞參與本屆世運會有關情況。



朱鳳蓮表示，第12屆世界運動會於2025年8月7日至17日在四川成都舉行。中國台北代表團190人參加本屆世運會，其中120名運動員參加拔河、地拋球、荷球、壘球、輪滑、皮劃艇、武術等14個大項的比賽。中國台北奧委會、台灣體育總會分別率觀摩團參加開幕式並觀摩部分比賽。多名台胞參與了世運會火炬傳遞、志願者宣傳大使和志願服務工作。世運會組委會面向台胞售票，為台胞觀賽、為兩岸運動員加油喝彩提供便利。



朱鳳蓮亦表示，世運會開賽以來，無論場上還是場下，中國台北代表團的運動員都受到大陸民眾的熱情支持和鼓勵，感受到“家的主場”氛圍。截至8月12日，中國台北代表團獲得1枚金牌、1枚銀牌、4枚銅牌的好成績，我們向中國台北代表團表示祝賀。



後援記者：段曉魯