台積電將在美投資　國台辦回應　

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月13日電（記者 海涵 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月13日在例行新聞發布會上表示，3000億美元投資一旦落地，勢必對台灣經濟造成巨大影響，台灣經濟的發展動能和自主性將被進一步削弱。



有記者提問：美國總統特朗普日前受訪稱，將對半導體等進口商品徵收100%關稅。並稱台積電將在美投資3000億美元，在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，此前，台積電被迫宣布在美加碼投資1000億美元時，已使島內業界恐慌、民怨沸騰。此次3000億美元投資一旦落地，勢必對台灣經濟造成巨大影響，台灣經濟的發展動能和自主性將被進一步削弱。如果說美國是掏空台灣產業的始作俑者，那麼民進黨當局就是最大的幫凶。他們在關稅談判上“未談先跪”、“打左臉送右臉”，對談判過程諱莫如深，甚至對民眾一騙再騙；在產業上對美國予取予求，主動奉送台積電，任其榨幹台灣優勢產業價值，充分說明民進黨當局根本無心也無力維護台灣經濟發展和民眾福祉。奉勸民進黨當局在“媚美賣台”的邪路上及時懸崖勒馬，台灣民眾和各界有識之士應當團結起來，積極維護自身利益。



後援記者：段曉魯