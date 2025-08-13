國台辦：兩岸同胞一家人理應常來常往

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月13日電（記者 海涵 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月13日在例行新聞發布會上表示，兩岸同胞是一家人，理應常來常往、走近走親。讓所有年齡層的台灣同胞更多瞭解大陸是我們一直努力在做的事。我們熱忱歡迎台灣同胞特別是青年朋友來大陸走走看看。



有記者提問：有個別台媒報導稱，近年大陸積極通過社交平台逐步“洗腦台灣年輕世代”，島內網上流傳的“台灣最親中的年齡層是20歲至24歲”言論引發議論。“台獨”頑固分子沈伯洋稱，“親中平均年齡下降是應該重視的問題”。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，長期以來，民進黨當局和綠營政客一味操弄“反中抗中”，企圖封堵台灣同胞瞭解大陸真情實況的渠道，誤導台灣民眾對大陸的認知。得益於互聯網技術的發展和社交應用軟件的更新迭代，兩岸網民可以更快捷獲取新聞資訊、更方便看到彼此生活、更多元開展交流。民進黨當局編造的謊言逐漸被戳穿，製造的“信息繭房”正在崩塌。



朱鳳蓮亦表示，兩岸同胞是一家人，理應常來常往、走近走親。讓所有年齡層的台灣同胞更多瞭解大陸是我們一直努力在做的事。我們熱忱歡迎台灣同胞特別是青年朋友來大陸走走看看，追求夢想，也將持續為此創造更好條件、更多機遇。



後援記者：段曉魯