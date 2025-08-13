國台辦：希望台灣同胞銘記抗戰歷史

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月13日電（記者 海涵 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮8月13日在例行新聞發布會上表示，希望廣大台灣同胞同我們一道銘記抗戰歷史，堅守民族大義，堅定捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，為祖國統一、民族復興的美好未來共同奮鬥。



有記者提問：據報導，台灣“國史館”舉辦抗日戰爭紀念活動，以“中日戰爭結束與終戰接收”取代“抗戰勝利”表述。陸委會稱，“中共對抗日戰爭毫無貢獻”。對於台灣方面相關言行有何評論？



朱鳳蓮表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。抗戰勝利是包括台灣同胞在內的全體中華兒女勠力同心、以弱勝強的雄渾史詩，顯示了中國人民和中華兒女堅不可摧的磅礴力量。在民族危亡關頭，中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅持全面抗戰路線，制定正確戰略策略，開辟廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中流砥柱。



朱鳳蓮亦表示，台灣有關方面以所謂“中日戰爭結束與終戰接收”取代“抗戰勝利”，刻意淡化日本軍國主義侵略的殘暴，抹煞抗戰的正義性，無視抗戰勝利偉大成果，歪曲事實、篡改歷史、顛倒黑白，既是對歷史的無知，更是對全民族奮鬥犧牲的褻瀆。他們所謂的紀念活動是諂媚侵略者、篡改歷史事實的拙劣表演。希望廣大台灣同胞擦亮眼睛、明辨是非，同我們一道銘記抗戰歷史，堅守民族大義，堅定捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，為祖國統一、民族復興的美好未來共同奮鬥。



後援記者：段曉魯