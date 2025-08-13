對話馬凱碩：解鎖全球合作典範密碼

新加坡國立大學亞洲研究所特聘院士、新加坡前常駐聯合國代表馬凱碩（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據人民日報報導，“中國在全球事務中的作用日益凸顯。作為負責任大國，中國正努力為世界提供更多優質的國際公共產品。”新加坡國立大學亞洲研究所特聘院士、新加坡前常駐聯合國代表馬凱碩在接受記者專訪時表示，中國在加快全球綠色轉型、推動自由貿易發展和促進區域多邊合作方面發揮了重要作用。



自上世紀80年代以來，馬凱碩曾多次到訪中國，中國發展取得的巨大成就給他留下了深刻印象。2024年，中國經濟總量超過130萬億元人民幣，經濟增速保持在5%，高質量發展穩步推進。“許多國家積極推動經濟增長、改善民生，中國是其中的重要代表。特別是自加入世界貿易組織以來，中國經濟穩健發展。”馬凱碩表示，“不少國家欽佩中國的經濟發展成就，希望像中國一樣增進民生福祉。”



今年上半年，中國新能源汽車產銷同比分別增長41.4%和40.3%，出口同比激增75.2%，新能源汽車產銷量穩居全球第一。“以電動汽車為例，如果10年前有人預測，中國製造的電動汽車將領跑世界，沒有人會相信，但現在事實就是如此。”馬凱碩說，這展現出中國經濟的堅強韌性與蓬勃活力。



近期，中國經濟半年報的亮眼成績引發積極反響，國際貨幣基金組織、摩根士丹利等國際組織和機構普遍上調中國經濟增長預期，不少跨國公司繼續增持中國資產。“我很看好中國的經濟前景。從電動汽車、動力電池技術，到太陽能電池板、風力渦輪機、智能機器人，中國是世界上對未來產業投入最多的國家之一。長遠來看，中國經濟向好發展的趨勢沒有改變。”馬凱碩表示。



馬凱碩認為，中國為促進全球可持續發展、推動世界經濟綠色轉型提供重要機遇。“中國積極應對氣候變化，推動落實《巴黎協定》，努力降低太陽能電池板等可再生能源產品的價格，這是中國送給世界的禮物，也幫助國際社會有效應對氣候變化。”馬凱碩說。



當前，中國正積極深化多雙邊和區域經濟合作，持續擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。目前，中國已與30個國家和地區簽署23個自貿協定，給予所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，自貿區網絡不斷拓展深化。馬凱碩表示：“中國加入並積極落實《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），深化與包括東盟國家在內的區域國家的貿易關係，不斷擴大高水平對外開放、降低關稅，這無疑對地區乃至全球經濟具有重要意義。”



“共建‘一帶一路’倡議有助於全球南方實現現代化。”馬凱碩說，“全球南方國家間的合作旨在幫助彼此實現發展和繁榮。中國提出的共建‘一帶一路’倡議能夠幫助改善共建國家的基礎設施水平，為這些國家帶來切實的發展機遇，中國正在為全球合作樹立典範。”