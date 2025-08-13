海洋熱浪導致西澳大利亞珊瑚嚴重白化

中評社北京8月13日電／據新華社報導，澳大利亞海洋學研究所12日發布新聞公報說，2024年至2025年間的海洋熱浪是西澳大利亞州有記錄以來持續時間最長、範圍最廣、強度最大的一次，導致該州出現有記錄以來最大範圍的珊瑚白化事件。



由澳大利亞海洋學研究所召集的西澳州珊瑚白化工作組自2024年9月起開始監測此次海洋熱浪。熱浪在2024年12月至2025年1月達到峰值，隨後因季風延遲略有緩解，但在3月至4月又出現第二波高峰，直至5月水溫才開始回落。



工作組發布的初步報告顯示，受此次海洋熱浪影響，跨度達1500公里的各個珊瑚礁系統中出現了不同程度的珊瑚白化與死亡現象，嚴重時，白化與死亡珊瑚的占比超過90%。此次事件強度空前，連以往未受白化影響的珊瑚礁也未能幸免。



澳大利亞海洋學研究所高級研究員詹姆斯·吉爾摩認為，這場大規模珊瑚白化事件正值澳大利亞珊瑚礁的危急時刻，它與大堡礁新一輪白化事件同步，也是自2023年開始的全球第四次珊瑚白化事件的組成部分。氣候變化正導致這類事件日益頻繁、劇烈和廣泛，使珊瑚礁無暇恢復。它們完全恢復需要10至15年時間。



澳大利亞氣象局的克萊爾·斯皮爾曼說，極端海洋溫度頻率的增加與全球變暖有關。2024年全球海洋表面溫度達到有記錄以來最高水平。就澳大利亞水域而言，2024年至2025年的夏季海表溫度是自1900年有官方記錄以來最高。西澳州西北海域在2024年也經歷了一個暖冬，深海持續暖化，這增加了夏季海洋熱浪形成的可能性。



白化是珊瑚受環境壓力影響，失去體內共生的藻類或藻類失去色素而導致顔色消失的一種生態現象。珊瑚白化後未必會死亡，如果導致白化的壓力減少，珊瑚有望恢復顔色。但如果白化嚴重且長期得不到恢復，珊瑚很可能死亡。