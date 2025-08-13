在澳遭群毆留學生已脫離生命危險

中評社北京8月13日電／據新華社報導，中國駐澳大利亞墨爾本總領事館10日證實，日前在澳塔斯馬尼亞州霍巴特市無故遭未成年人群毆的33歲中國留學生已脫離生命危險，情況穩定。



總領館在一份公告中說，這名遇襲留學生下周還需接受修復手術和腦震蕩檢查治療。目前身體仍非常虛弱，需要靜養。



公告說，塔斯馬尼亞州警察、消防和應急管理部門負責人費利克斯·埃利斯表示，這一暴行是可恥的，絕對不能容忍在社區內發生此類事件。目前，肇事者已被全部抓獲，暫時處於保釋狀態，後續將依據該州法律程序依法處理。



事發後，總領館第一時間向遇襲留學生表達慰問。針對近期塔斯馬尼亞州連續發生多起中國公民遇襲事件，總領館已照會該州政府和警方，敦促其嚴懲肇事者，並採取切實措施保護中國公民人身安全。



總領館8日晚發布公告，提醒中國公民加強人身安全防範。公告說，塔斯馬尼亞州相繼發生中國遊客和留學生在霍巴特市無端遭當地未成年人毆打及襲擊事件，對中國公民人身安全造成嚴重威脅。



總領館提醒，如路遇陌生人言語挑釁或人身襲擊，應盡量避免與其發生正面衝突，設法迅速離開，並及時撥打澳大利亞警方緊急電話“000”。如有需要，可聯繫總領館尋求領事保護與協助。



