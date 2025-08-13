印尼巴厘省新加拉惹移民局首辦漢培訓班

中評社北京8月13日電／據人民網報導，8月11日，印度尼西亞巴厘省新加拉惹移民局官員首屆漢語培訓班正式開班。培訓由印尼巴陵康孔子學院承辦，旨在提升當地移民局公務人員的漢語溝通能力，更好服務日益增多的中國遊客。中國駐登巴薩總領事張志昇、巴厘省新加拉惹移民局局長庫斯瑪·普塔、巴陵康孔子學院中方院長朱敏霞等40餘人出席開班儀式。



張志昇表示，此次培訓旨在加強各相關機構的合作。巴厘島中國遊客數量不斷增加，新加拉惹又是中國遊客的重要旅遊目的地，移民局官員作為中國遊客抵達後的首個接觸群體，應為他們提供更加優質的服務。



庫斯瑪·普塔說：“我們非常感謝中國駐登巴薩總領事館和巴陵康孔子學院為移民局官員開設普通話培訓課程。普通話是世界上使用人數最多的語言之一，這為我們的官員提供了寶貴的學習機會，有助於他們更好地履行職責，幫助和服務來印尼的中國遊客。希望通過此次培訓，所有官員都能掌握足夠的漢語知識和溝通技能。”



朱敏霞表示，巴陵康孔子學院是中國信陽師範大學與印尼伽內什師範大學共建的第一所海外孔子學院，旨在加強兩校合作，增進印尼人民對中國語言和文化的瞭解，發展中印尼友好關係。印尼本地公務人員漢語培訓是孔院工作的重要內容之一，孔院將竭盡全力做好此次培訓，通過教授日常口語、行業用語及中國概況等內容，幫助學員系統掌握實用漢語技能。