】 【打 印】 
土耳其願組織烏美俄土四國領導人會晤
http://www.CRNTT.com   2025-08-13 20:20:57


　　中評社北京8月13日電／據新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基12日說，他當天與土耳其總統埃爾多安通電話，就俄烏停火與談判問題協調立場，土方表示願意組織烏、美、俄、土四國領導人會晤。

　　澤連斯基在社交媒體發文說，雙方討論當前的外交局勢。埃爾多安明確表示，任何沒有烏方參與的談判都無法帶來持久和平，土耳其願意組織烏克蘭、美國、俄羅斯和土耳其四國領導人峰會。

　　土耳其總統府新聞局12日發表聲明說，埃爾多安當天在同澤連斯基通電話時表示，土耳其願意主辦一次領導人級別的會議，以推動俄烏和平進程。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：