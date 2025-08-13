台灣青年學子文化研學之旅在鎮江成功舉辦

研學之旅營員參訪中國醋文化博物館（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京8月13日電／據中國台灣網報導，近日30名台灣高校師生走進江蘇省鎮江市，開展為期一周的文化研學交流之旅。本次研學以“尋根築夢 共創未來”為主題，緊緊圍繞吳越傳統文化和歷史文化，通過參訪交流、非遺體驗、實地采風等方式，讓台灣師生親身體驗中華傳統文化，增進台灣青年的文化和民族認同，促進兩岸同胞心靈契合。



參宗屆，采民風，領略吳越風情



研學之旅走進道教名山茅山，營員們感受到道教的哲學思想，領略了大自然的鬼斧神工。在千華古村，營員們手繪徽派馬頭墻，體會江南建築的韵味。在佛教聖地金山寺，營員們瞭解了蘇軾與佛印的趣事，走訪了許仙和白娘子的故事地。台灣師範大學的博士生詹同學動情地說，渴望一場深入心靈的文化之旅，鎮江無疑是一個理想的選擇，這裡不但能觸發我們的創作靈感，也提供了生動鮮活的素材。



走進西津渡歷史文化街區，唐代渡口客棧、宋代觀音洞、元代昭關石塔、明代鐵柱宮遺址、清代英國領事館等歷史遺跡讓營員們感嘆鎮江這座歷史文化名城歷史底蘊。在“滿眼風光北固樓”的北固山，眼前長江波濤汹湧，當年的舞榭歌台也還在，但江南江北已暢通無阻。台灣藝術大學郭同學欣喜地說，第一次來鎮江，看到這麼美麗壯觀江南風景，真是令人留連忘返，有山有水有故事，也讓我心生創作的靈感。